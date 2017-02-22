Мурманчанам предлагают избавиться от ртутьсодержащих отходов

25 февраля администрация города Мурманска совместно с ООО «Экопром» проводит акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов. В субботу экомобиль проедет от района Роста через Нижнеростинское шоссе, район Жилстрой, Больничный городок, проезд Ледокольный до улицы Огни Мурманска.

Маршрут экомобиля по сбору ртутьсодержащих отходов от населения города Мурманска:

– район дома № 15 по улице Набережной – 10.00;

– на развилке дорог улицы Печенгской и улицы Новосельской – 10.50;

– район пересечения улицы Фурманова и улицы Пархоменко – 11.30;

– площадка между домом № 130а по проспекту Кольскому и № 5 по проезду Ледокольному – 12.20;

– район АЗС по ул. Огни Мурманска – 13.00.

Стоянка на местах сбора ртутьсодержащего мусора будет составлять 30 минут.