Мурманчанам в обязательном порядке должен быть произведён перерасчёт за время отсутствия отопления из-за порыва теплотрассы - Марина Ковтун

Следующим вопросом оперативного совещания под председательством губернатора Марины Ковтун стал обрушившийся на Кольский полуостров в минувшие выходные циклон, который стал испытанием на прочность для всех систем жизнеобеспечения Мурманской области. Службы дорожного и транспортного комплексов, сферы жилищно-коммунального и электросетевого хозяйства были переведены на режим усиленной работы.

В целях обеспечения безопасности граждан опасные участки дорог закрывались для проезда, водителей оперативно информировали об этом. На трассах для помощи водителям, оказавшимся в снежных заторах, работали пункты обогрева МЧС. Для уборки снега на федеральные и региональные трассы области было выведено порядка 140 единиц техники.

Системы теплоснабжения региона также продемонстрировали свою готовность к оперативному устранению возникающих проблем. Такой ситуацией стало отключение отопления и горячего водоснабжения в Мурманске, вызванное аварией на теплотрассе.

На оперативное совещание был приглашен директора филиала «Кольский» ТГК-1 Станислав Назаров. Как сообщил руководитель предприятия, по предварительным данным причиной порыва стала коррозия трубопровода ввиду нарушения гидроизоляции.

«Создана комиссия по расследованию происшествия, окончательные выводы можно будет сделать по итогам ее работы. На сегодняшний день все абоненты находятся в режиме топления и горячего водоснабжения, однако остались проблемы по завоздушиванию стояков в отдельных домах», - проинформировал Станислав Назаров.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Владимир Гноевский высоко оценил работу всех специалистов, задействованных в устранении аварии.

«Сотрудники Мурманской ТЭЦ оперативно выявили участок, где произошел порыв, и локализовали его. Вчера в 8 утра в администрации города Мурманска состоялось оперативное совещание, администрация обязала все управляющие компании быть в режиме оперативной связи с диспетчером МТЭЦ. Городская администрация на своем сайте информировала потребителей об устранении аварии, управляющие компании вывесили на домах объявления об этом», - сообщил Владимир Гноевский.

И.о. главы администрации города Мурманска Алексей Лыженков доложил, что до сих пор остаются проблемы с завоздушенностью стояков.

«Сейчас на контроле около 450 заявок по отдельно взятым квартирам и комнатам. Администрация города Мурманска работает совместно с единой диспетчерской службой «051». Мы убедительно просим граждан, остающихся без тепла, обращаться не только в свою управляющую компанию, но и в единую диспетчерскую службу, чтобы мы могли вести точный учет таких обращений», - сказал Алексей Лыженков.

«Жителям Мурманска в обязательном порядке должен быть произведен перерасчет за время отсутствия отопления. Прошу все задействованные структуры держать ситуацию на контроле, отрабатывать обращения по каждой конкретной квартире», - подчеркнула губернатор.