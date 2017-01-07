Мурманчане отметили светлый праздник Рождества Христова

Сегодня в парке отдыха на Семёновском озере прошли народные гуляния.

Жителей заполярной столицы поздравили музыкальные коллективы города и аниматоры, а ведущие провели разнообразные конкурсы с памятными подарками.

– Ненастная погода никак не повлияла на план проведения мероприятия, – рассказала директор Дома культуры Ленинского округа Елена Титаренко. – Мурманчан не испугать природными катаклизмами, каждый получил на празднике заряд бодрости и позитива.