Мурманчане отпраздновали 48-й праздник «Здравствуй, солнце!»

В минувшие выходные в Мурманске прошел традиционный праздник «Здравствуй, солнце!». Театрализованные народные гуляния развернулись на площади Пять Углов возле главной городской елки.

Провожать сорокадневную полярную ночь и радоваться приходу солнышка – давняя традиция мурманчан. Для гостей подготовили веселые игры, интересные конкурсы и яркую концертную программу в исполнении творческих коллективов заполярной столицы. На главную городскую сцену вышли Дед Мороз, Снегурочка, Кот Семен. Также героями праздника стали мультипликационные персонажи Губка Боб, Миньоны и уже полюбившийся горожанам Оптимус Прайм.

Особую атмосферу праздника создавало убранство центральной площади: елка в стиле новогодней сказки «Щелкунчик», яркие светодиодные панно «Зима – весна» и «Лето – осень». Мурманчане и гости города сделали здесь уже тысячи фотографий.

– Посещать парки и скверы уже стало доброй традицией мурманчан,– отметил директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Викторович Накай. – Мурманские зоны отдыха – отличные площадки для проведения культурных, досуговых и спортивных программ. Причем мероприятия в них проводятся круглый год. Рост популярности городских зон – результат пятилетней работы по их благоустройству.

Завершилось гуляние массовым флешмобом. Из-за пасмурной погоды светило на небосклоне так и не показалось. Мурманчане встали в круг с табличками желтого цвета, напоминающими солнце.

Также по традиции на улице Воровского была организована выездная торговля – все желающие могли согреться горячим чаем и отведать свежей выпечки.