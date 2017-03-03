В мурманской общеобразовательной школе № 5 (ул. Александрова, 32 корп. 2) проходят интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?». Тема состязания – «История войны». В преддверии празднования Дня Победы ребята соревнуются в знании исторических дат, боевых сражений, имен известных полководцев и многого другого.

– Мы уделяем большое внимание таким нестандартным, творческим методам обучения, – рассказал директор общеобразовательной школы № 5 Ирина Ускова. – Подобные турниры у нас проводятся регулярно и по самым разным темам.

Мурманчане показывают стабильно высокие результаты в интеллектуальных играх. Команда «Норманны» совсем недавно достойно представляла столицу заполярья на чемпионате мира, который проходил в Армении.