Мурманская область. Арктика23.12.16 06:20
Мурманчане приняли участие в тематическом вечере «В дверь стучится Новый год»
Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих совместно с Мурманской первичной организацией Всероссийского общества слепых провели тематический вечер «В дверь стучится Новый год».
Участники вечера получили поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, поучаствовали в веселых новогодних конкурсах, викторинах и костюмированных сценках, загадали желания и получили подарки. Веселую атмосферу праздника помогли создать студенты - участники клуба «Ритм» Мурманского педагогического колледжа.
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