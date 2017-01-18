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Мурманская область. Арктика18.01.17 06:40

Мурманчане приняли участие во встрече-концерте «Как рождаются сказки»

Областная научная библиотека совместно с Мурманской областной филармонией провели для мурманчан встречу-концерт «Как рождаются сказки», посвященную удивительному жанру литературы - сказкам. Увлекательное сказочное путешествие зрителям помог совершить ведущий вечера, артист Мурманской областной филармонии, мастер художественного слова Андрей Бобров.

Зрители стали участниками рождения новой сказки. Действие сопровождалось виртуозным  исполнением импровизаций коллективом профессиональных музыкантов. Взрослые участники встречи с энтузиазмом подпевали знакомым мелодиям из фильмов, а дети были просто вовлечены в сказочное действие. Серенький козлик, ставший главным её героем, путешествовал по разным странам и  разным планетам. В зависимости от места действия  менялись и аранжировки известной мелодии.

Участники встречи также познакомились с выставкой изданий из фонда библиотеки  «По дорогам сказки», где помимо фольклора разных стран и народов  можно было увидеть книги исследователей этого жанра. 

 

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