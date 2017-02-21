Мурманчанин на улице похитил планшет «Айпад мини» у северянки, которая собиралась его продать

В полицию за помощью обратилась жительница города 1998 года рождения с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении. По словам заявительницы, вечером возле одного из домов по улице Самойловой она встретилась с мужчиной, договорившись с ним предварительно о сделке по продаже планшетного компьютера. Предполагаемый покупатель откликнулся на объявление, которое женщина разместила в Интернете.

Как установили полицейские, она отдала неизвестному лицу принадлежащий ей планшет «Айпад мини», однако, завладев планшетом путем обмана и злоупотребления доверием, злоумышленник скрылся. Материальный ущерб, причиненный им потерпевшей, составил 14 тысячи рублей.

Потерпевшая описала сотрудникам полиции подозреваемого. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что мошенничество мог совершить ранее многократно судимый, в том числе за мошенничество, житель Мурманска 1981 года рождения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, подозреваемый был задержан, изобличен и признался в содеянном. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.