Мурманчанин, находясь в гостях, ранил ножом хозяина квартиры, угрожая его убить

Происшествие произошло в ночное время с субботы на воскресенье. В полицию позвонил житель Мурманска и сообщил, что его знакомый, находясь у него дома, угрожает убить его.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. У хозяина квартиры имелось ножевое ранение, мужчину 1968 года рождения доставили в медицинское учреждение.

Участковый уполномоченный полиции опросил задержанного и установил, что ранее неоднократно судимый безработный житель Мурманска 1978 года рождения пришел к приятелю в гости. Мужчины вместе распивали спиртные напитки. Между ними начался словесный конфликт, в ходе которого судимый мурманчанин стал угрожать хозяину квартиры убийством, схватился за нож. Хозяин квартиры попытался выгнать своего гостя, однако тот ударил его ножом, причинив телесные повреждения в виде колото-резаной раны плеча.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении жителя Мурманска 1978 года рождения возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством» и ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальные санкции обеих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.