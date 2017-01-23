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Мурманская область. Арктика23.01.17 11:11

Мурманчанин осуждён за сбыт поддельных банковских билетов ЦБ РФ на четыре года в колонии особого режима

В течение 2015 года в полицию поступали сообщения от граждан и организаций о том, что в обороте денежных средств выявлены фальшивые 5-тысячные купюры. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Мурманску было установлено, что поддельные денежные средства на территорию областного центра доставляет один и тот же человек. В ходе специальных мероприятий ранее судимый житель Мурманска 1971 года рождения был задержан.

По факту в начале 2016 года следственной частью следственного управления УМВД России по Мурманской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Во время следствия житель Мурманска скрылся от контроля правоохранительных органов и уехал за пределы Мурманской области.

Полицейские Мурманска установили, что подозреваемый в распространении поддельных денег находится на территории Москвы. Летом 2016 года оперативники задержали мурманчанина и доставили  в Мурманск, где он был заключен под стражу.

В конце 2016 года уголовное дело было окончено расследованием и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Органами предварительного следствия доказано, что злоумышленник приобретал поддельные денежные купюры в другом городе и привозил их в Мурманск. Всего за период своей преступной деятельности ранее неоднократно судимый житель областного центра успел распространить 80 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей на общую сумму 400 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, Первомайским районным судом житель Мурманска осуждён за сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка России к наказанию в виде лишения свободы на срок четыре года в колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

 

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