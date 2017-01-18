Мурманчанка проткнула ножом живот сожителю

В полицию Мурманска поступило сообщение о том, что в квартире по улице Фролова произошёл конфликт, в ходе которого хозяину квартиры причинено ножевое ранение. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы.

Потерпевшего - мужчину 1974 года рождения с проникающим ранением брюшной стенки, которое квалифицируется как повлекшее тяжкий вред здоровью, доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия полицейскими была установлена и задержана проживающая совместно с раненым женщина. Безработная жительница областного центра 1980 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Сотрудники полиции установили, что подозреваемая причинила телесные повреждения потерпевшему в ходе конфликта, возникшего во время совместного распития спиртных напитков.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту следователем отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.