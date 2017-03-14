Мурманск - город добрых сердец

Четыре года в Мурманске действует городская благотворительная акция «Помоги спасти жизнь ребёнка». За это время на лечение маленьких северян удалось собрать более 12 миллионов рублей.

Для сбора средств в общественных местах (поликлиниках, отделениях почты, аптеках, магазинах) установлены пластиковые прозрачные боксы – так называемые «Добрые сердца». Еще один такой бокс был установлен в муниципальной стоматологии «Дента».

– Для семей, в которых тяжело болеют дети, очень важно знать, что им помогут, поддержат, что они не останутся один на один со своей бедой, – рассказала генеральный директор ОАО «Дента» Татьяна Елпанова. – Наша организация тоже решила внести свой небольшой вклад в эту серьезную работу.

Цель благотворительной акции – помочь детям, лечение которых требуют больших финансовых затрат. За время существования акции помощь получили более 130 юных северян.

За распределением денежных средств внимательно следит Наблюдательный совет, в состав которого входят лучшие врачи, депутаты городского Совета, представители общественности. Всю информацию о движении денежных средств можно найти на сайте главы муниципального образования город Мурманск, где размещен баннер акции, ежемесячный отчет публикуется в газете «Вечерний Мурманск».