Мурманск сияет новогодними огнями – Андрей Сысоев

Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!

Новогодняя пора - удивительное время, когда все мы независимо от возраста начинаем верить в чудеса. По традиции мы подводим итоги, строим планы и верим, что все у нас получится.

Сегодня, на пороге нового, 2017 года, Мурманск уверенно смотрит в будущее.

В 2016 году мы отметили юбилей нашего любимого города-героя. Таким этот год останется в наших сердцах - наполненным яркими, значительными событиями и большой работой. Сейчас Мурманск сияет новогодними огнями, радует обновленными парками и скверами, детскими и спортивными площадками, новыми дорогами и комфортабельным социальным жильем. Город растёт и развивается.

Дорогие мурманчане, от всей души поздравляем вас с наступающими праздниками! Пусть они наполнят ваши сердца теплом и добротой, подарят моменты радости и создадут позитивный настрой на много дней вперед.

От всей души желаем каждому дому счастья, благополучия, мира и согласия в новом году!

Глава муниципального образования город Мурманск Д. Д. Филиппов.

Глава администрации города Мурманска А. И. Сысоев.