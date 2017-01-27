Мурманск теряет жителей

Мурманскстат опубликовал данные по предварительной численности населения на начало 2017 года и в среднем за 2016 год по Мурманской области (по муниципальным образованиям, городам, посёлкам городского типа).

В областном центре на начало года Петуха проживало всего 298172 человека, в среднем по 2016 году – 299872 северянина.

Теряет население и регион в целом. На начало 2017 года в Мурманской области проживало 757987 человек.