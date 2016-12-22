МОРЕ ДОБРОТЫ: В наших силах помочь землякамВ центре Мурманска перед Новым годом «расцвели» цветы и «прилетели» бабочки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика22.12.16 15:28

«Мурманск» впервые приземлился в аэропорту Мурманска

Именное воздушное судно принадлежит авиакомпании «Россия». Пассажирский переводчик в этом году дал  названия 26 рейсовым аппаратам. Летать самолёт, названый в честь города-героя, будет на внутренних рейсах, чаще всего в направлении Санкт-Петербурга.

Когда в аэропорту Мурманска садится обычный самолёт, голос диспетчера объявляет номер рейса и маршрутное направление. Но сегодня день особенный:  ровно в 11.25 приземляется воздушное судно, названное в честь города-героя. При посадке  встречающим помимо формальной информации расскажут  о героическом подвиге жителей самого большого заполярного муниципалитета. Что же касается первых пассажиров, то для них перелёт прошёл спокойно.

- Всё отлично, все хорошо! Отличный экипаж, долетели быстро! – делится своими впечатлениями от полёта Евгений Степанов, пассажир самолёта с именем «Мурманск»

Называть морские суда традиция давняя,  а вот судам воздушным имена, написанные с большой буквы, стали давать только недавно. Ещё пару лет назад  авиакомпании ограничивались бортовым номером, да и все летающие транспортные средства  были в общей массе одного – белого цвета.   Единственное, что могло выделяться на корпусе, логотип авиакомпании. Но сейчас дизайнерские требования к авиалайнерам дают новый толчок во внешнем образе самолётов. Яркая раскраска на бортах - это настоящий тренд современной пассажирской авиации. Авиакомпании используют различные цвета, начиная от кислотно-зелёного, заканчивая  красным, как например, в нашем случае.

Единенным упущением дизайнеров, пожалуй, можно считать то, что найти на красочной обшивке слово «Мурманск» будет трудно, но и на бортах морских собратьев имена наносят небольшими буквами. Летать самолёт будет в основном на внутренних линиях по направлению до Санкт-Петербурга.

- Это добрая традиция называть именами великих и больших городов воздушные суда,  она достаточно новая у авиакомпании «Россия», - отметил Александр Шулаев, командир воздушного судна. – Вот очередной самолёт получил имя города-героя. До этого приходилось летать на самолётах с именами, но так, чтобы прилететь в Мурманск на «Мурманске», конечно нет. Авиакомпания «Россия»  в своем парке имеет 26 именных лайнеров. Названы они так же в честь городов нашей Родины. Первый самолёт получил имя  культурной столицы.

У любителей фото сегодня праздник - есть возможность попасть на взлетную полосу и поучаствовать в мини-споттинге. Лучшим охотникам за зрелищными кадрами ещё и достанется приз от организаторов. Помимо момента посадки самолёта, руководство порта разрешило снять и его взлёт. «Мурманск» после дозаправки, спустя всего один час, снова поднимается в небо, и очень быстро теряется за горизонтом, который сегодня не по-декабрьски окрашен разовыми  оттенками пока ещё невидимого зимнего солнца.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»Мой пример другим наука, или Осторожно едем на машине к нашим соседямНекоторые работодатели с пониманием относятся к ипотечным заёмщикам
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее«Единороссы» «забуксовали» на кандидатуре главы Мурманска
-Слово не воробей...Люди приходят не от хорошей жизни
-Нам интересно Ваше мнение
14.12.16: Как сообщил Росстат, стоимость набора продуктов питания для новогоднего стола в расчёте на российскую семью из четырех человек достигла 5580 рублей. А в какую сумму планируете вы уложиться?Проголосовало: 404 человека
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире03:00«Международные новости». Информационная программа03:30Новости. Информационная программа.04:00«Моя прекрасная няня». Художественный сериал, 68 серия (6+)04:30Новости. Информационная программа.05:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)05:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области наибольшее увеличение цен отмечено на репчатый лук и яблокиС 1 января 2017 года стоимость проезда в общественном транспорте Мурманска повысится до 28 рублей-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 25 копеек, евро теряет почти 5 копеекМировые цены на нефть растут, рубль тянется за ними-PRO ЭнергетикуПо обращению Колэнерго полиция проведёт проверку факта предполагаемой стрельбы по ЛЭП в МурманскеЖители Кандалакши сами выберут вариант уличного освещения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 декабряКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Учимся бороться за тишину в доме-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензиюС любовью к детям – депутаты Госдумы замораживают индексацию маткапитала до 2020 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2016
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения