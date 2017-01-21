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Мурманская область. Арктика21.01.17 10:48

«Мурманскавтодор» сообщает: фронтовые сводки с дорог Мурманской области

Вчера вечером на побережье Кольского полуострова и Мурманска отмечалось усиление северо-западного ветра в порывах 35-37 м/с, которые сопровождались зарядами снега, поэтому сообщения «Мурманскавтодора» напоминали фронтовые сводки:

на 17.30 20 января - ввиду сложных погодных условий закрыт проезд по автомобильной дороге Заполярный-Сальмиярви с 0-23 км;

на 18.30 20 января - ввиду сложных погодных условий закрыт участок федеральной автодороги Р-21 «Кола» (км 1470 - км 1510);

1.00 21 января - ввиду сложных погодных условий движение ограничено для большегрузного транспорта и автобусов по автоподъезду к городу Североморску (км9-км15);

на 1.20 21 января - ввиду сложных погодных условий закрыта для проезда автодорога Мишуково-Снежногорск (км16-35км);

на 1.20 21 января - ввиду сложных погодных условий закрыт проезд по автодороге Снежногорск-Гаджиево (км0-км7);

на 5.00 21 января - автомобильная дорога Мишуково-Снежногорск (км16-км35) будет открыта для легкового транспорта, для грузового транспорта движение ограничено.

на 5.00 21 января - автомобильная дорога Снежногорск-Гаджиево (км0-км7)  будет открыта для легкового транспорта, для грузового транспорта движение ограничено.

Из-за неблагоприятных погодных условий и в  связи с отменой ремонтных работ 20 января было перекрыто движения автотранспорта на участке улично-дорожной сети в городе Апатиты: от ул. Жемчужная до транспортной развязки ул. Строителей – ул. Ферсмана – ул. Козлова (в районе выезда из ТЦ «Твой») по всей ширине проезжей части на период с 00.00 до 5.00 21 января 2017 года. Объезд этого участка улично-дорожной сети осуществлялся по маршрутам: ул. Жемчужная – ул. Гладышева – ул. Промышленная – автоподъезд к путепроводу через железнодорожные пути от ул. Козлова к ул. Промышленная и мосту через реку Жемчужная.

Учитывая, что синоптики обещают, что такая погода сохранится до 18-21 часа 21 января, то автолюбителям лучше не планировать поездки на личном автотранспорте по нашему региону.

А в это время региональные интернет-ресурсы начинают распространять тревожные сообщения: «Кировск завалило снегом» (названия городов региона можно продолжить, начиная с Мурманска...); «Из-за метели 20 января перекрыта трасса «Кола» в сторону Норвегии»; «Аэропорт «Мурманск» пока закрыт»; «Лавина в Кировске снесла 2 вагона с рудой и опору ЛЭП»...

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