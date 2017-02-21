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Мурманская область. Арктика21.02.17 15:09

Мурманская и Курская области развивают сотрудничество в сферах промышленности, агропромышленного комплекса, образования, культурной жизни

В рамках реализации соглашения между администрацией Курской области и правительством Мурманской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание, участие в котором приняли представители министерства экономического развития Мурманской области, министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области, министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, специалисты администрации Курской области, а также компании регионов, ориентированные на импортозамещение.

В ходе совещания были подведены итоги работы по реализации Соглашения за 2016 год. Стороны отметили активное развитие сотрудничества в сферах промышленности, агропромышленного комплекса, образования, культурной жизни. Так, в прошлом году курские промышленные предприятия поставили в Мурманскую область продукции на сумму порядка 150 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году.

Кроме того, в рамках мероприятия стороны определили перспективы развития партнерских отношений в торгово-экономической сфере. Предприятия Курской области выразили заинтересованность в поставках в Мурманскую область отбойных причальных приспособлений (ООО «РПИ «Курск Пром» – завод по производству резинотехнической продукции, выпускающий разнообразную продукцию для портового хозяйства), а также круп и хлопьев (ООО «ПК «Агропродукт» – предприятие по переработке зерновых и зернобобовых культур, производству и реализации продуктов зернопереработки).

Представители Мурманской и Курской областей договорились об участии в мероприятиях, проводимых на территории регионов. Делегация Мурманской области посетит Курскую Коренскую ярмарку. В свою очередь, представители Курской области примут участие в IV Международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы» и VI Мурманской международной деловой неделе.

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