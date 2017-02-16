Мурманская область. Арктика16.02.17 18:01
Мурманская область - царство снега
Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 17 февраля Мурманская область будет находиться в малоградиентном барическом поле и температура воздуха понизится. Днём 17 февраля очередной циклон сместится с севера Скандинавии на Кольский полуостров. При смещении циклона через Мурманскую область ожидается снег различной интенсивности и повышение температуры воздуха.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Снег, днём в центральных районах сильный. Ветер восточный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха -2 -7°. Гололедица.
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