Мурманская область - царство снега

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 17 февраля Мурманская область будет находиться в малоградиентном барическом поле и температура воздуха понизится. Днём 17 февраля очередной циклон сместится с севера Скандинавии на Кольский полуостров. При смещении циклона через Мурманскую область ожидается снег различной интенсивности и повышение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Снег, днём в центральных районах сильный. Ветер восточный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха -2 -7°. Гололедица.