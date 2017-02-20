Мурманская область готова к введению Единой государственной информационной системы социального обеспечения

Первой темой обсуждения на оперативном совещании, которое провела сегодня в Правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун, стало введение в России Единой государственной информационной системы социального обеспечения – соответствующее постановление правительства Российской Федерации подписал на прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев. В соответствии с этим постановлением Пенсионному Фонду России совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций надлежит обеспечить развитие и эксплуатацию системы, которая начнет работать в полном формате с 1 января 2018 года.

«В системе будут размещены полные и актуальные сведения обо всех мерах социальной защиты, гарантиях, выплатах и компенсациях федерального, регионального и муниципального уровня, их получателях и правах на меры социальной защиты. Для наполнения системы информацией будет обеспечено взаимодействие с системами поставщиков сведений. Это позволит в автоматическом режиме получать необходимые сведения для их размещения в системе», – сообщила Марина Ковтун.

Глава региона подчеркнула, что создание Единой системы, с одной стороны, позволит сделать оказание мер социальной поддержки полностью прозрачным, а с другой – станет продолжением работы по реализации принципов адресности и нуждаемости.

Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев проинформировал, что работу такой направленности его ведомство начало еще в начале 2000 годов, а с 2009 года создан электронный социальный регистр населения Мурманской области.

«В 2013 году принят федеральный закон об основах социального обслуживания граждан, в котором приоритетными объявляются принципы адресности и нуждаемости. На сегодняшний день в региональном регистре собирается единообразная, ежедневно обновляемая информация обо всех получателях социальных услуг, результатах предоставления мер поддержки. Любой человек может увидеть свой набор мер социальной поддержки, зайдя в регистр через «Личный кабинет». Конечно, есть ряд трудностей, которые необходимо решить, но при активной работе до 1 января 2018 года времени у нас достаточно», – сказал Сергей Мякишев.

Губернатор поручила руководителям министерства социального развития и комитета по развитию информационных технологий Мурманской области наладить совместную работу по вопросам введения Единой государственной информационной системы социального обеспечения.