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Мурманская область. Арктика17.03.17 15:23

Мурманская область находится в группе регионов с высокой долговой устойчивостью

Сегодня на заседании правительства Мурманской области и.о. министра финансов региона Елена Дягилева доложила о результатах исполнения областного бюджета за 2016 год. По словам Елены Дягилевой, исполнение областного бюджета в 2016 году осуществлялось в условиях постоянного мониторинга соблюдения достаточно жестких условий заключенных с Минфином России соглашений по предоставлению Мурманской области бюджетных кредитов на замещение коммерческой части государственного долга региона.

Доходы областного бюджета исполнены в сумме 57,6 млрд рублей, расходы в сумме 53,8 млрд рублей. Размер государственного внутреннего долга Мурманской области в процентном соотношении к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений снизился по сравнению с 2015 годом на 5,3 процентных пункта. Кроме того, улучшилось качество долга, который существенно изменил свою структуру в сторону увеличения доли бюджетных кредитов, за 2016 год объём коммерческого долга снизился на 20,8% . Елена Дягилева отметила, что, по результатам оценки отдельных показателей групп долговой устойчивости субъектов Российской Федерации, Мурманская область находится в группе регионов с высокой долговой устойчивостью и занимает 17 место среди всех субъектов РФ по этому показателю.

Бюджет сохранил свою социальную направленность: 40,6 млрд рублей, или 75,5% от общего объема расходов бюджета были направлены на социальную сферу и финансовую поддержку муниципальных образований (в 2015 году данный показатель составлял 73,2%). 16,6% средств приходится на развитие отраслей экономики, ЖКХ, дорожного, сельского хозяйства и транспорта.

Муниципальным образованиям Мурманской области в 2016 году в виде межбюджетных трансфертов в целом было распределено 16,6 млрд рублей. Также в целях повышения сбалансированности местных бюджетов и обеспечения их финансовой устойчивости распределена дополнительная дотация на сумму 168,7 млн рублей, выданы бюджетные кредиты на сумму 876 млн рублей. Кроме того, в результате принятого решения о реструктуризации муниципального долга списано долговых обязательств на сумму 181 млн рублей.

«В 2017 году мы должны выполнить целый ряд условий, предусмотренных соглашением с Минфином России по предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, неисполнение которых  влечет за собой сокращение объема дотации на 2018 год. Устранение неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок), обеспечение роста доходов, роста значений отдельных показателей экономического развития, оптимизация расходов, запрет на увеличение численности государственных служащих – вот не полный перечень этих обязательств. В ближайшее время будет подготовлен и утвержден перечень мероприятий по обеспечению выполнения условий соглашения», – подчеркнула Елена Дягилева.

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