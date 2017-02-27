Мурманская область. Арктика27.02.17 18:02
Мурманская область оказалась в малоградиентном барическом поле пониженного атмосферного давления
Как сообщает Мурманское УГМС, 28 февраля -1 марта Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха ночью -7-12° в отдельных районах при прояснениях понижение до -14-19°, днём -3-8°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный слабый. Температура воздуха ночью -8-13º, при прояснениях до -18º, днём -5-10°. Гололедица.
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