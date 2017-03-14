Мурманская область примет участие в апробации печати КИМ и сканирования в ППЭ

14 марта в Мурманской области в 12 пунктах проведения экзамена пройдёт апробация применения технологий печати контрольных измерительных материалов (КИМ) и перевода бланков участников единого государственного экзамена (ЕГЭ) в электронный вид в ППЭ.

Цель апробации – подготовка кадров и отработка технологии печати КИМ в аудиториях и сканирования в ППЭ. В апробации примут участие члены государственной экзаменационной комиссии, технические специалисты и организаторы, которые будут работать в пунктах проведения экзаменов в основной период ЕГЭ–2017.

В 2016 году ЕГЭ в Мурманской области прошёл с применением данных технологий в 63% ППЭ. Технологических сбоев в ходе проведения экзаменов не было. Новые технологии полностью подтвердили свою работоспособность и надежность.