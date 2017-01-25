Мурманская область примет участие в Международной выставке «Охота и рыболовство на Руси»

Центр кластерного развития Мурманской области приглашает представителей туристического бизнеса области принять участие в 41 Международной выставке «Охота и рыболовство на Руси», которая пройдёт 22-26 февраля в Москве в павильонах ВДНХ.

Выставка была признана лучшей выставкой России, посвященной досугу, охоте и рыболовству, она пользуется большой популярностью как среди рыболовов-любителей, так и профессиональных организаторов рыбалки.

На выставке планируется организовать общее позиционирование Мурманской области как привлекательного для рыбалки региона, при этом на стенде будут представлены эксклюзивные туристические продукты Кольского полуострова, предлагаемые участниками рынка. Основная цель участия – привлечение в Мурманскую область большего количества любителей спортивной рыбалки, формирование у потенциальных потребителей устойчивого мнения о регионе как одном из центров морской и речной рыбалки.

Предполагается совместное участие предприятий туристической сферы при финансовой поддержке Центра кластерного развития и Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.