Мурманская область приняла участие в международной туристической выставке «Интурмаркет – 2017», которая проходила в Москве с 11 по 13 марта. В этом году регион представил свои туристские продукты на объединенном стенде регионов северо-запада в рамках проекта «Серебряное ожерелье».

Семь туристических компаний в течение трёх дней предлагали посетителям выставки популярные туры на снегоходах, за северным сиянием, на рыбалку и летние активные программы.

Также в рамках выставки представители региона приняли активное участие в деловой программе: заседании рабочей группы проекта «Серебряное ожерелье», всероссийском совещании, организованном Ростуризмом и др. Кроме того, состоялись переговоры по участию Мурманской области в проекте «Гастрономическая карта России».