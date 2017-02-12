Мурманская область собирается перейти к новой системе обращения с бытовыми отходами

Мурманская область вошла в число 25 пилотных регионов, готовых к внедрению современной системы обращения с отходами. Об этом по итогам сегодняшнего рабочего дня в Мурманской области сообщили губернатор Марина Ковтун и министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

Правительство Мурманской области приступило к этой работе заблаговременно и сегодня регион находится в авангарде реформы. Так, разработана региональная программа, утверждена территориальная схема обращения с отходами. На основе концессионного соглашения в северной части Мурманской области создаются современные мусоросортировочный комплекс и полигон твёрдых коммунальных отходов, рассказала глава региона Марина Ковтун. «Работа предстоит сложная. Проблема обращения с отходами стоит очень остро. Это должна быть новая эффективная система обращения с бытовыми отходами», – подчеркнула Марина Ковтун.

Помимо этого, предстоит выбрать регионального оператора – ключевую фигуру, которая должна будет обеспечить качественное предоставление северянам новой коммунальной услуги по обращению с отходами.

Напомним, подписанный в конце прошлого года президентом России федеральный закон № 486-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматривает поэтапный переход субъектов Федерации на новую систему обращения с отходами до 1 января 2019 года.

Кроме того, в ходе рабочей поездки министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской и губернатор Марина Ковтун обсудили с генеральным директором Мурманского морского торгового порта Александром Масько экологические программы предприятия. В 2017 году порт намерен вложить во внедрение природоохранных технологий свыше 320 млн рублей.

Также министр и глава региона встретились со школьниками, которые занимаются экологией в объединении «Лаборатория естествознания» на базе Мурманского областного центра дополнительного образования детей «Лапландия». В ходе встречи была подчёркнута роль и востребованность экологического образования и просвещения.

Марина Ковтун и Сергей Донской обсудили такие совместные проекты правительства Мурманской области и федерального Минприроды, как пилотный проект по очистке Кольского залива от затопленного и затонувшего имущества и создание национального парка «Хибины».

«Тема Арктики и Мурманской области в частности для Минприроды очень актуальна, особенно в Год экологии», – отметил Сергей Донской.