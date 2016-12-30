Мурманская область в новый год входит с понижение температуры воздуха и порывистым ветром

Как сообщает Мурманское УГМС, 31 декабря погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с севера Скандинавии на Мурманскую область. В нашем регионе ожидается снег, мокрый снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха от 0 до -5°.

1 января Кольский полуостров окажется в тыловой части этого циклона: пройдёт снег, на севере области сохранится порывистый ветер, температура воздуха постепенно понизится до -5-10°, при прояснениях до -15-20°.

2-3 января ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -2-7º в течение суток. Ухудшение состояния дорог. Гололедица.