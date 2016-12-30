Мурманская область. Арктика30.12.16 18:00
Мурманская область в новый год входит с понижение температуры воздуха и порывистым ветром
Как сообщает Мурманское УГМС, 31 декабря погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с севера Скандинавии на Мурманскую область. В нашем регионе ожидается снег, мокрый снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха от 0 до -5°.
1 января Кольский полуостров окажется в тыловой части этого циклона: пройдёт снег, на севере области сохранится порывистый ветер, температура воздуха постепенно понизится до -5-10°, при прояснениях до -15-20°.
2-3 января ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -2-7º в течение суток. Ухудшение состояния дорог. Гололедица.
Комментарии
Loading...
-АналитикаТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»Мой пример другим наука, или Осторожно едем на машине к нашим соседямНекоторые работодатели с пониманием относятся к ипотечным заёмщикам
-Нам интересно Ваше мнение30.12.16: Что Вы делаете в 24.00 с 31 декабря на 1 января?Проголосовал: 131 человек
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа.20:00«ТелеМамы». Семейная программа (0+)20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«Зимний роман». Художественный фильм (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечался существенный рост долгов по оплате труда в декабре текущего годаВ 2017 году пенсионеров станет больше, пенсии подрастут - ПФР-PRO ВалютуРубль на 31 декабря уходит ослабевшимУчастники рынка фиксируют прибыль по рублю и перекладываются в доллар перед новогодними и рождественскими каникулами-PRO ЭнергетикуЦентр управления сетями Колэнерго продолжает приём основных транзитных линий электропередачи 110-150 кВ в технологическое управлениеПо обращению Колэнерго полиция проведёт проверку факта предполагаемой стрельбы по ЛЭП в Мурманске-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 30 декабряКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему Дед Мороз не отвечает за снег и лёд на улицах городов и посёлков?-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензиюС любовью к детям – депутаты Госдумы замораживают индексацию маткапитала до 2020 года