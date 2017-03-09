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Мурманская область. Арктика09.03.17 11:52

Мурманская область вошла в двадцатку лидеров «Экологического рейтинга субъектов РФ»

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» представила  расчёт очередного «Экологического рейтинга субъектов РФ» по итогам зимы 2016 - 2017 года.  Данный рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона 4 раза в год. 

- Признаться, мы ожидали от наступившего 2017 года, объявленного президентом РФ В.В. Путиным Годом экологии, гораздо более значительной активности властей и бизнеса в реализации практических природоохранных мероприятий. Планы на уровне регионов были утверждены ещё в 2016 году, скорректированы на заседании Госсовета в минувшем декабре. В региональных СМИ писалось о проведении в 2017 году многочисленных масштабных экологических акций, - говорит Андрей Нагибин, председатель правления «Зелёного патруля», эксперт Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, член Общественного совета при Росприроднадзоре. -  Однако, на дворе уже март, а в регионах в сфере экологии мало что происходит, даже в сравнении с прошлыми годами. Создаётся впечатление, что все опять ждут какую-то дополнительную отмашку сверху. Хотя жалоб на состояние окружающей среды мы меньше получать не стали. Так, жители таких городов, как Находка, Владимир, Орск, Омск (и многие другие) уже вначале года активно проявили свою гражданскую позицию и проинформировали нас об экологических проблемах своих регионов. Тишина в регионах хорошо иллюстрируется небольшими изменениями в «Экологическом рейтинге субъектов РФ», расчёты которого по итогам прошедшей зимы мы сегодня представили. Изменения позиций регионов в рейтинге минимальны, количество событий также не велико.

Десятка лидеров рейтинга выглядит следующим образом: Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край,  Чувашская Республика, Москва, Ульяновская область, Белгородская область, Чукотский АО, Санкт-Петербург и Тюменская область.

В десятку худших регионов рейтинга попали: Челябинская, Свердловская, Ленинградская, Московская, Тверская, Оренбургская, Курганская, Иркутская области, Еврейская АО и Республика Бурятия.

Мурманская область в «Экологическом рейтинге субъектов РФ» по итогам зимы 2016 - 2017 годов занимает 13 место со сводным индексом - 52, природоохранным индексом - 49, промышленным индексом – 45 и социально-экономическим индексом – 60. 

В ближайшие месяцы эксперты «Зелёного патруля» продолжат мониторинг и детальный анализ региональных территориальных схем, так как многие из них носят формальный характер и требуют доработки.

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