Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает юных читателей на выставку-викторину периодических изданий «Пресс-экспресс»

22 января в 14.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдет познавательное занятие для школьников, которые любят читать журналы и хотят расширить свой кругозор.

Ребята познакомятся с интересными журналами: «Geoленок», «Классный журнал», «Чудеса и приключения – детям», «Клепа», «Юный эрудит», «Веселые животные», «Юный натуралист», «Котэлло», «Друг кошек», «Друг собак», «Кошки info», «Машины и механизмы», «Вокруг света». Читатели узнают, что такое периодические издания, когда появились первые газеты и журналы, как возник термин «газета» и другие интересные факты из истории прессы.

Юные мурманчане разгадают ребусы, анаграммы, кроссворды и поищут подсказки на страницах журналов, почитают хорошую детскую прессу, проверят свою сообразительность и внимание, весело и с пользой проведут время.