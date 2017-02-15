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Мурманская область. Арктика15.02.17 06:10

Мурманская областная детско-юношеская библиотека распахнула свои двери для юных мурманчан и их родителей в ежегодный День открытых дверей

Мурманская областная детско-юношеская библиотека распахнула свои двери юных мурманчан и их родителей в ежегодный День открытых дверей «Библиотека для вас». С самого утра в каждом отделе библиотеки проходили разнообразные мероприятия для читателей любого возраста.

В отделе обслуживания 5-11 классов и молодежи стартовала акция «Свидание вслепую». Каждый читатель смог выбрать книгу не по обложке, жанру, автору, а доверившись интуиции и краткой аннотации. На театрализованном чтении «Сказки Лапландии» ребята познакомились с историей и традициями коренного северного народа – саами, а на громких чтений «Саамские сказки» детям было предложено послушать сказки в саамском уголке, а затем познакомиться с выставкой картин «Саамская сказка Ю.Н. Еремина» и найти иллюстрацию о прочитанном.

Юные следопыты в ходе квест-игры «За семью печатями» посетили разные отделы библиотеки и познакомились с тематическими выставками по экологии, а дошколята совершили удивительное путешествие по волшебной стране – Апельсинии, где они вместе с родителями отгадали вкусные загадки, узнали по запаху фрукты, потанцевали на зажигательной оранжевой дискотеке и познакомились с интересными фактами об этом уникальном фрукте.

Участники коллективных чтений «Первоклассные истории о правах» прочитали вслух книги Григория Остера, Павла Астахова, Светланы Лавровой, поучаствовали в играх и викторинах, а просмотр и обсуждение анимационных фильмов помог маленьким гражданам изучить основные статьи Конвенции ООН о правах ребёнка.

В рамках Года экологии в России ребята не только смогли узнать удивительные факты о диких и редких животных, растениях, о негативных эмоциях планеты, шокирующие примеры и прогнозы экологических бедствий, но и смастерить эко-поделки на память.

На читательской встрече «Чтение всегда интересно» дети узнали о новых книгах и проекте «Портфель читающего школьника», а на заседание литературного клуба «Высокие энергии» обсудили книгу Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

В Медиатеке прошла выставка-викторина периодических изданий «Пресс-экспресс». Ребята познакомились с интересными журналами, узнали, что такое периодические издания, когда появились первые газеты и журналы, а также другие интересные факты из истории прессы. Посетители смогли окунуться в редакционный процесс создания детского журнала, просмотрев познавательный видеоролик.

Завершила праздничный день встреча с череповецким писателем, литературоведом, исследователем творчества поэта Николая Рубцова - Леонидом Вересовым, который рассказал об исследовательской работе, посвященной творчеству Николая Рубцова, и презентовал книгу, изданную Мурманской областной детско-юношеской библиотекой «Я влюбился в далекое море»: Учеба, работа и служба поэта Николая Рубцова на Севере». Активно включились в интересный разговор о творчестве Николая Рубцова писатели Владимир Сорокожердьев, Дмитрий Коржов, Николай Колычев. В ходе встречи выступили студентки 3 курса Мурманского арктического государственного университета Анастасия Сиротина и Дарья Веремчук с темой «Первые шаги в изучении творчества поэта Николая Рубцова» и старший преподаватель кафедры русской филологии и массовых коммуникаций университета Виктория Бакула. В исполнении мурманского барда  Александра Базанова прозвучали песни на стихи Николая Рубцова «Морошка», «Уеду в отпуск», «Сапоги мои скрип да скрип», а поэт Николай Колычев прочитал свое новое стихотворение «Буду молчать», посвященное гибели самолета над Черным морем.

Гостями Мурманской областной детско-юношеской библиотеки в День открытых дверей стали более 1600 юных мурманчан и их родителей.

 

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