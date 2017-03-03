Мурманская областная филармония приглашает маленьких мурманчан на концерт

5 марта в 14.00 в Мурманской областной филармонии состоится концерт для детей «Бременские музыканты».

Юных мурманчан ждет музыкальная фантазия по мотивам одноименного мультфильма в пересказе Александра Введенского и Андрея Боброва. В исполнении мурманского ансамбля русских народных инструментов «Экспромт» маленькие зрители услышат любимые музыкальные произведения из мультфильма «Бременские музыканты», написанные поэтом Юрием Энтиным и композитором Геннадием Гладковым.