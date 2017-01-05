Мурманская областная филармония приглашает маленьких северян на музыкальный концерт «Как-то раз под Новый год»

8 января в 14.00 в Мурманской областной филармонии состоится музыкальный концерт для детей «Как-то раз под Новый год». В исполнении солистов областной филармонии маленькие зрители услышат музыкальную сказку о чудесных приключениях мальчика Вани и его друзей накануне Нового года.

Ведущая – музыковед Светлана Бобрицкая. Исполнители - ансамбль «Романтики» в составе: Людмила Лаврентьева (сопрано); Елена Гусева (домра); Светлана Китаева (домра); Елена Харинова (флейта); Елена Тимофеева (фортепьяно); а также: Михаил Козырев (орган); Екатерина Охраминская (виолончель); Евгений Попов (скрипка).