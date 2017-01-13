Мурманская областная филармония приглашает мурманчан на концерт Михаила Мордвинова

15 января в Мурманской областной филармонии состоится концерт Михаила Мордвинова (фортепиано), Германия-Россия.

В исполнении талантливого российского пианиста прозвучат произведения Франца Шуберта, Эдварда Грига, Роберта Шумана. Творческому почерку музыканта присущи своеобразная индивидуальность, точность и одухотворенность. В исполнительстве он ориентируется на романтические традиции русской фортепианной школы, восходящие к корифеям конца XIX – начала XX века. Богатый и разнообразный репертуар пианиста включает в себя произведения разных эпох: сочинения венских классиков, композиторов-романтиков XIX века, музыку эпохи барокко, а также произведения современных авторов.