Мурманская область. Арктика13.01.17 08:39
Мурманская областная филармония приглашает мурманчан на концерт Михаила Мордвинова
15 января в Мурманской областной филармонии состоится концерт Михаила Мордвинова (фортепиано), Германия-Россия.
В исполнении талантливого российского пианиста прозвучат произведения Франца Шуберта, Эдварда Грига, Роберта Шумана. Творческому почерку музыканта присущи своеобразная индивидуальность, точность и одухотворенность. В исполнительстве он ориентируется на романтические традиции русской фортепианной школы, восходящие к корифеям конца XIX – начала XX века. Богатый и разнообразный репертуар пианиста включает в себя произведения разных эпох: сочинения венских классиков, композиторов-романтиков XIX века, музыку эпохи барокко, а также произведения современных авторов.
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