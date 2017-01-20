Мурманская область. Арктика20.01.17 08:36
Мурманская областная филармония приглашает мурманчан на концерт вокального трио «Реликт»
22 января в 17.00 в Мурманской областной филармонии состоится концерт вокального трио «Реликт» (г.Москва). В исполнении вокального трио «Реликт» прозвучат любимые песни и романсы.
Главным направлением творчества коллектива является пропаганда русской вокальной культуры и русской музыки. Репертуар вокального трио «Реликт» очень разнообразен: от русских народных песен, старинных романсов, камерно-ансамблевой музыки, классических произведений до песен, специально написанных для трио.
Вокальное трио «Реликт»: заслуженный артист России Александр Никеров (тенор); заслуженный артист России Вячеслав Моюнов (баритон, гитара); Алексей Леонов (баритон, гитара).
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