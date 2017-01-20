Мурманская областная филармония приглашает мурманчан на концерт вокального трио «Реликт»

22 января в 17.00 в Мурманской областной филармонии состоится концерт вокального трио «Реликт» (г.Москва). В исполнении вокального трио «Реликт» прозвучат любимые песни и романсы.

Главным направлением творчества коллектива является пропаганда русской вокальной культуры и русской музыки. Репертуар вокального трио «Реликт» очень разнообразен: от русских народных песен, старинных романсов, камерно-ансамблевой музыки, классических произведений до песен, специально написанных для трио.

Вокальное трио «Реликт»: заслуженный артист России Александр Никеров (тенор); заслуженный артист России Вячеслав Моюнов (баритон, гитара); Алексей Леонов (баритон, гитара).