Мурманская областная филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра под руководством дирижера Хо Чунг Йе

26 февраля в 17.00 в Мурманской областной филармонии состоится концерт Мурманского филармонического оркестра.В исполнении Мурманского филармонического оркестра под руководством дирижера Хо Чунг Йе, (Тайвань-США) прозвучат произведения Эдварда Грига, Евгения Петрова, Эйтора Вила-Лобоса и других композиторов. В концерте принимают участие солист – заслуженный артист Российской Федерации Михаил Дзюдзе (балалайка-контрабас, Санкт-Петербург), Людмила Лаврентьева (сопрано) и Андрей Макаров (баритон).

Наша справка:

Хо Чунг Йе – дирижер, представляющий Тайвань и США, член Совета оркестров штата Иллинойс и Консультативного совета Музыка китайского общества изящных искусств в Чикаго. Маэстро путешествует по всему миру, выступая с известными оркестрами и выдающимися артистами. На счету дирижера создание нескольких симфонических и камерных оркестров. Маэстро известен как активный пропагандист искусства, который выступает с многочисленными газетными статьями, участвует в радио-шоу и телевизионных программах по всему миру.

Михаил Дзюдзе – заслуженный артист России, выдающийся исполнитель на балалайке-контрабасе, один из основателей знаменитого петербургского ансамбля «Терем-квартет». Он – подлинный новатор, внёсший в исполнительство на своём инструменте множество новых приёмов. Михаил Дзюдзе совершил прорыв в игре на своем инструменте, он первым перевел балалайку-контрабас из ансамблевого инструмента в ранг солирующего. Михаил Дзюдзе владеет уникальной исполнительской манерой, которую стремятся перенять музыканты всего мира.