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Мурманская область. Арктика22.12.16 09:18

Мурманская областная филармония приглашает северян на фестиваль «Рождественские встречи»

24 декабря  Мурманская областная филармония  приглашает мурманчан на концерт фонографа-джаз-бэнда под руководством Сергея Жилина, Москва.

«Фонограф-Джаз-Секстет» Сергея Жилина представляет концертную программу, посвященную творчеству бессмертной группы «The Beatles». Песни легендарной ливерпульской четверки, пожалуй, рекордсмены по количеству кавер-версий в самых разных стилях и жанрах. «Фонограф-Джаз-Секстет» представит свое оригинальное видение творческого наследия великих музыкантов XX века. В программу войдут самые популярные композиции прославленного коллектива: «Can’t Buy Me Love», «And I love her», «Yesterday», «Get back», «Back in USSR» и многие другие. В прочтении «Фонограф-Джаз-Секстета» знакомые и любимые с детства темы обернутся неожиданными импровизациями и незабываемыми музыкальными сюрпризами.

Для юных мурманчан 25 декабря  состоится концерт «Карнавал животных». В исполнении дуэта органистов Дениса Маханькова и Дины Ихиной прозвучит музыкальная сюита Камиля Сен-Санса. Автор музыкального произведения в 14 коротких ироничных номерах раскрывает характеры и повадки многоликого зверинца и концентрирует массу намеков, аллюзий и музыкальных цитат. Ведущая концерта – музыковед Светлана Бобрицкая.

Вечером этого же дня Мурманская областная филармония ждёт поклонников органной музыки. В исполнении дуэта органистов Дины Ихиной и Дениса Маханькова (Карелия) прозвучат яркие виртуозные сольные и ансамблевые сочинения Иоганна Баха, Шарля-Мари  Видора, Ханса-Андре Штамма и других композиторов.

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