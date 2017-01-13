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Мурманская область. Арктика13.01.17 07:30

Мурманская областная клиническая больница имени Баяндина отмечает 70-летие

В январе 2017 года Мурманской областной клинической больнице им. П.А. Баяндина исполняется 70 лет. За семь десятков лет из небольшой довоенной окружной больницы, размещавшейся всего в двух корпусах, учреждение превратилось в современный многопрофильный медицинский центр, в котором сконцентрированы все современные технологии, высокоточное оборудование и оказывается около 3500 высокотехнологичных операций. 

В состав больницы входят 62 отделения, в которых ежегодно проходят лечение около 25 тысяч пациентов. В штате больницы трудятся более 1500 работников: в том числе 293 врача, 590 средних медицинских работников, 368 младшего медперсонала, около 40% из которых имеют высшую квалификационную категорию.

Сегодня учреждение стремительно развивается. Внедряются новые технологии в оказании медицинской помощи. Повышается квалификация врачей, что позволяет внедрять все более современные методы лечения для жителей Мурманской области.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в ходе пресс-конференции главный врач Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Александра Будова, а рамках празднования юбилея областной больницей запланировано проведение ряда мероприятий, среди которых обзорная экскурсия по учреждению для школьников и студентов, показ фильма «Самая северная областная», выставка в Мурманском областном краеведческом музее, конференция для врачей и другие мероприятия.

Первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Роман Москвин подчеркнул, что Мурманская областная клиническая больница П.А. Баяндина является головным учреждением здравоохранения региона. Показателем эффективности работы учреждения является ее участие в программе оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 

Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина является одним из лидеров в Северо-Западном федеральном округе по внедрению высокотехнологичных методов диагностики и лечения, что позволяет повышать эффективность работы. Высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств обязательного медицинского страхования и бюджета получили в 2016 году 3695 пациентов. В среднем в году специализированную медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара получают 24500 жителей региона, в условиях дневного стационара – 3500 жителей, в амбулаторных условиях – 39 тысяч. Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой жителям Мурманской области в областной больнице, постоянно увеличиваются. В 2017 году добавится три новых профиля высокотехнологичной медицинской помощи: гастроэнтерология, ревматология и эндокринология.

 

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