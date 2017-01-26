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Мурманская область. Арктика26.01.17 09:02

Мурманская областная научная библиотека приглашает мурманчан на лекцию Дмитрия Коржова

28 января в 14.00 в Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится авторская литературная программа Дмитрия Коржова «Те, кого люблю».

Дмитрий Коржов, известный в Мурманске прозаик, поэт, журналист, критик, член Союза писателей России, прочтет лекцию «Нет школ никаких, только совесть…», посвященную творчеству поэта второй половины ХХ века Владимира Соколова. Дмитрий Коржов представит собственное видение поэзии Владимира Соколова. 

На лекции будут звучать стихи поэта в исполнении автора программы и его друзей -  актеров, журналистов, писателей. С экрана участники встречи услышат поэтические строки в исполнении самого Владимира Соколова. На выставке  из фонда областной научной библиотеки  будут представлены поэтические сборники разных лет, которые позволят открыть новые страницы  уходящей лирической эпохи ХХ века.

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