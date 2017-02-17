Мурманская областная научная библиотека приглашает мурманчан на презентацию издания, посвященного Герою Советского Союза Николаю Ивановичу Кононову

21 февраля 14.30 в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке состоится презентация издания «Норма его жизни. Народный судья 7-го участка г.Мурманска Герой Советского Союза Кононов Николай Иванович».

В презентации примут участие представители судейского сообщества Мурманской области и Управления Судебного департамента. Вниманию участников встречи будет представлена выставка книг из фонда областной научной библиотеки, вышедших в годы Великой Отечественной войны, и артефактов военного времени. В исполнении клуба «Гравицапа» прозвучат песни военных лет.

Изданию буклета, посвященного герою, предшествовала большая и кропотливая работа нескольких представителей судебной системы Мурманской области - председателя Первомайского суда г. Мурманска Сергея Седых, заместителя председателя Кандалакшского суда Мурманской области Светланы Пилипенко, заместителя начальника Управления Судебного департамента в Мурманской области Александра Ковалева. Неоценимую помощь в подборе материалов оказала внучка Николая Ивановича – Татьяна Фаюк.

При создании буклета также были использованы материалы Государственного архива Мурманской области, Мурманского областного краеведческого музея, Библиотеки-музея имени Н.Н. Блинова, Костромской областной библиотеки и Костромского краеведческого музея, Кадетской школы Мурманска.

Познакомиться с изданием можно в электронной библиотеке «Кольский Север» Мурманской областной научной библиотеки.

Наша справка:

Николай Иванович Кононов родился в 1911 году в Ярославской губернии, в крестьянской семье. Позднее стал жителем Заполярья, работал народным судьей 7-го участка города Мурманска. 12 ноября 1941 года был призван на фронт. Высшую награду нашей Родины Николай Иванович заслужил тем, что 24 июня 1944 года первый в своей части со взводом солдат под огнем врага переправился на левый берег реки Западная Двина, завоевал там плацдарм и обеспечил боевой успех всей части. В этом бою Николай Иванович погиб.

На обелиске над братской могилой возле деревни Загромадино Витебской области высечена фамилия Кононова. Именем героя в селе Парфеньево на его родине названа улица, а также отрыта мемориальная доска на Кадетской школе Мурманска.