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Мурманская область. Арктика19.01.17 12:10

Мурманские активисты ОНФ добились установки временного освещения на лыжной трассе в Коле

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области добились от властей Кольского района установки временного освещения на лыжной трассе в городе Кола, где занимаются воспитанники детско-юношеской спортивной школы. Напомним, ребята были вынуждены кататься с налобными фонариками на небольшой территории у физкультурно-оздоровительного комплекса. Кроме того, после того, как на проблему обратили внимание общественники, исчезли и нарекания к укатке лыжни.

«Для освещения трассы установлены два прожекторных светильника. Кроме того, подготовлены лыжные трассы длиной от километра до трех за Туломским мостом на улице Зелёная Набережная для проведения занятий в светлое время суток для учебно-тренировочных групп ДЮСШ Кольского района, где занимаются около 100 ребят. Кроме того, трассы ежедневно укатывают ратраком», – сообщила сопредседатель регионального штаба Народного фронта Лариса Круглова.

В декабре 2016 года активисты ОНФ провели встречу с родителями, на которой прозвучало, что некогда освещенная городская трасса у Туломского моста, которая по рельефу идеально подходит для подготовки юных спортсменов, оказалась заброшена. При этом еще весной чиновники обещали привести ее в порядок. Вместо этого на трассе снесли столбы освещения, поблизости началось частное строительство.

«После того, как проблема была озвучена, в том числе в федеральных средствах массовой информации, власти района пригласили родителей и тренеров на встречу, где рассказали, что пауза в проведении обустройства линии освещения лыжной трассы была обусловлена дефицитом регионального бюджета, – прокомментировала активист мурманского отделения Народного фронта, тренер Кольской ДЮСШ Ольга Яковлева. – Проект изначально собирались включить в перечень мероприятий госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» на 2016 год, однако впоследствии от этой идеи отказались. Сейчас представители администрации планируют включить мероприятие уже на 2017 год. Мы очень надеемся, что на этот раз обещание будет выполнено. Также мы рассчитываем, что власти примут исчерпывающие меры в части отлова бродячих собак, которые появляются на лыжной трассе».

В официальном ответе, поступившем в региональное отделение ОНФ, говорится, что начало капитального ремонта линии освещения лыжной трассы планируется в 2017 г. На эти цели будет направлено до 5 млн рублей в рамках софинансирования из бюджетов района и городского поселения. Активисты Народного фронта не снимают проблему с контроля.

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