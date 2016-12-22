Мурманские активисты ОНФ просят власти Кольского района создать нормальные условия для занятий в детской лыжной секции

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области в рамках всероссийской акции ОНФ «Снежный фронт» проверили обустройство зимних трасс для занятий в детских лыжных секциях. Фактически без нормальной площадки остаются около 100 детей, которые занимаются в детско-юношеской спортивной школе Кольского района. Сейчас дети катаются практически в потёмках на небольшой территории у физкультурно-оздоровительного комплекса в Коле.

«В условиях Заполярья приоритетными остаются зимние виды спорта. Имена наших спортсменов звучат на мировом уровне. При этом воспитанники садов, а также школьники Колы сегодня вынуждены кататься на неосвещенной трассе, детей снабжают налобными фонариками. Занятия проходят у ФОКа, где есть хотя бы небольшой отсвет от жилых домов. Хотелось бы напомнить, что президент России, лидер ОНФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что развитие физической культуры и спорта остается в числе национальных приоритетов», – сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ Лариса Круглова.

При этом некогда освещенная городская трасса около моста через Тулому, несмотря на обещания местных чиновников, оказалась заброшена. Здесь делал первые шаги в большой спорт известный лыжник Алексей Петухов, который стал призером зимних Олимпийских игр 2010 г. В настоящее время на трассе снесены столбы освещения, поблизости начали строить частные дома. Весной тренерскому составу обещали, что будет реализован проект реконструкции трассы стоимостью 1 млн рублей.

«Рельеф трассы соответствует высокому классу, там можно проводить подготовку спортсменов областного уровня, – отметила активист регионального отделения ОНФ Ольга Яковлева. – Количество равнин, спусков, уклонов, – всё это идеально подходит для тренировок. На таких трассах воспитываются нужные функции для спортсмена – физическая выносливость, скоростная выносливость, силовая. У нас много талантливых ребят, которые хотят заниматься. Даже в нынешних условиях им удается успешно выступать. Два воспитанника показали лучшие по региону результаты в соревнованиях по ГТО. При нормальных зимних условиях эти дети смогут намного больше».

На встрече активистов ОНФ с родителями юных спортсменов прозвучали жалобы и на качество подготовки действующей трассы. В 2015 году у родителей брали деньги за накатку лыжни.

«Дети хотят заниматься и расстраиваются, когда отменяются занятия, например, из-за того, что трассу не накатали. Там, где сейчас занимаются наши ребята, выгуливают собак, территория не огорожена, не освещена. Складывается ощущение, что руководству школы нет особого дела до наших детей, они здесь никому не нужны, хотя директор должен стоять за них горой! Заинтересованности мы не видим. На соревнования не ставят, потому что нет нормальных условий для тренировок, хотя раньше удавалось ходить на занятия практически через день. Получается, что лыжная секция есть, но работает она не в полную силу», - сказала Ольга Ненахова.

ОНФ готовит обращение в адрес администрации Кольского района по поводу содержания трассы в городе Кола и решения проблемы с отловом бродячих собак, а также руководству областного спорткомитета с просьбой включить реконструкцию трассы в государственную программу по развитию физической культуры и спорта в Мурманской области.