Мурманские активисты ОНФ провели акцию «Новогоднее чудо»

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области провели акцию «Новогоднее чудо». Общественники накануне Нового года навестили маленьких пациентов онкологического отделения детской городской больницы Мурманска. Для малышей, которые вынуждены бороться с тяжёлыми недугами, была подготовлена развлекательная программа.

Активисты ОНФ поздравили детей вместе с волонтерами региональной общественной организации социальной психологии поддержки населения «Озарения». Главными участниками праздника стали дети, их родители, Дед Мороз и его помощники.

«На акцию ОНФ откликнулись студенты медицинского колледжа, колледжа искусств. Для малышни устроили кукольное представление и конкурсы. Ни один ребенок не должен остаться без праздника в Новый год, а особенно те малыши, которые вынуждены встретить его в больничной палате. ОНФ желает ребятишкам скорейшего выздоровления», – сказал руководитель региональной рабочей группы Народного фронта «Социальная справедливость» Артём Марышев.

Акцию «Новогоднее чудо» Народный фронт планирует проводить ежегодно. Накануне праздника активисты ОНФ будут посещать социальные детские учреждения с развлекательной программой.