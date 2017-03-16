Мурманские азербайджанцы отметят Новруз Байрамы

18 марта по традиции азербайджанцев праздничные мероприятия состоятся в городе-герое Мурманске, в которых примут участие представители Мурманского отделения «Всероссийский азербайджанский конгресс», артисты из Азербайджанской Республики и самодеятельного ансамбля «Жемчужина Востока», сообщил Алигусейн Шукюров, пресс-секретарь Мурманского отделения «Всероссийский азербайджанский конгресс», член Союза журналистов России и Азербайджана.

Новруз отмечается в Азербайджане, Албании, Афганистане, Боснии и Герцеговине, Индии, Иране, Казахстане, Киргизии, Пакистане, Туркменистане, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Грузии, России и других странах.

Новруз Байрамы – один из главных национальных праздников для всех азербайджанцев. О происхождении праздника существует несколько версий, легенд и историй. Это самый древний праздник на земле, приуроченный к весеннему равноденствию и связанный со «спасением». Спасением от зимы, смерти и «воскрешением». Первую весточку о приходе весны подает цветок новруз-голю - подснежник. Праздник Новруз - это праздник пробуждения природы. Приходит пора любви и пора крестьянского труда. Закладывается основа будущего урожая. Перед праздником очищают дом, одежду, утварь. Человек и сам обязан очиститься не только телесно, но и духовно. Праздновать Новруз можно только с добрыми намерениями и честными помыслами. Самым главным атрибутом Новруза является доброта.

Напомним, 30 сентября 2009 года Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. С этого времени 21 марта объявлено как Международный день Новруз.

В течение месяца до Новруз байрама каждая из предстоящих четырёх недель, а вернее четырех сред, посвящается одной из стихий и называется по-разному: су чершенбе (среда на воде), одлу чершенбе (среда на огне), торпаг чершенбе (среда на земле) и ахыр чершенбе (последняя среда). По поверьям в первую среду обновлялась вода, и стоячие воды приходили в движение, во вторую – очищался огонь, в третью – земля, а в четвертую среду ветер раскрывал почки деревьев, и по народным приметам наступала весна.