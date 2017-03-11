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Мурманская область. Арктика11.03.17 07:45

Мурманские читатели могут совершить виртуальную экскурсию по областной детско-юношеской библиотеке в формате 3D

Мурманская областная детско-юношеская библиотека приготовила подарок для своих юных читателей и их родителей – теперь любой желающий может посетить библиотеку виртуально в формате 3D. Экскурсия создана в рамках реализации проекта «Впервые в библиотеке» с использованием современных технологий, позволяющих совершить панорамное путешествие по всем ее отделам. Помощником в виртуальном посещении библиотеки стал Алексей Бурда, создатель и руководитель проекта «Проект-360».

Пользуясь интерактивными переходами, мурманчане могут побывать на любом этаже. Родители дошкольников проведут своих детей в зал нео-книги и комнату сказок. Ребят постарше привлекут музеи театральной куклы и детской рукописной книги, старшеклассников – музей информации и Северный музей Сергея Есенина, краеведов – «Мурман литературный». На первом этаже для младших школьников работают абонемент и медиатека, а для интересующихся иностранными языками и литературой на различных языках есть специализированный отдел.

На втором этаже работают информационно-библиографический отдел с электронным каталогом, медиатека, абонемент для 5-11 классов и молодёжи, зал новой художественной литературы, отдел педагогического общения. На этом же этаже расположен актовый зал для проведения праздников.

В цокольном этаже находятся отделы - краеведческий, психологической поддержки читателей, научно-методический, центр правовой и социальной информации. Мурманские читатели могут увидеть многочисленные красочные выставки с подсветкой, сказочные уголки, творческие мастерские и нарядно оформленный книжный фонд в отделах.

Целью проект является создание комфортной и доступной библиотечной среды,  а также привлечение новых пользователей.

 

http://www.libkids51.ru/realy/modub2017.shtml

 

 

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