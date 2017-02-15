Мурманские читатели приняли участие в акции «От всего сердца»

С 5 по 14 февраля в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке все желающие смогли принять участие в акции, посвященной первому общероссийскому дню дарения книг «От всего сердца».

Родители и маленькие читатели с удивлением узнали, что 14 февраля является знаменательной датой для книголюбов, ведь это - Международный день дарения книг. Маленькие и большие посетители принесли в библиотеку книги, которые хотели подарить другим читателям, а также с интересом просмотрели и выбрали книгу себе в подарок.

В дни акции в секторе «Мир необыкновенных книг» дети разных возрастов смогли принять участие в литературной игре-рекомендации «Самые любимые». Ребята выбрали свои самые любимые книги, а на закладке написали рекомендацию об этой книге. Самыми популярными выбранными изданиями оказались книги о феях и фантастических существах, трансформерах и животных, истории про Машу и медведя. В своих рекомендациях ребята написали, что эти книги самые интересные, крутые и познавательные.