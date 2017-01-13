Мурманские читатели приняли участие в литературном вечере «Таинство рождественской ночи»

Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих совместно с Мурманской первичной организацией Всероссийского общества слепых провели литературный вечер «Таинство рождественской ночи».

Сотрудники библиотеки познакомили читателей с произведениями Николая Гоголя, Александра Куприна, Федора Достоевского, Бориса Пастернака, которые посвящены одному из главных православных праздников - Рождеству, а в исполнении читателей прозвучали рождественские стихи и песни.