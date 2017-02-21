Мурманские читатели стали участниками Всероссийской сходки «Терра Инкогнита»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялась Всероссийская сходка «Терра Инкогнита». Самые преданные поклонники фэнтези и фантастики для подростков собрались, чтобы обсудить старые и новые книги, любимых героев, поиграть в литературные игры.

Выслушав рассказ об авторах и новых книгах, участники встречи разбились на три команды, чтобы пройти заготовленный мини-квест, посвященный книгам от издательства «Росмэн». Тем, кто их читал, не составило особого труда разгадать загадки и выполнить все задания. Команда-победитель, лучше всех справившаяся с препятствиями, получила приз - перекидной календарь на 2017 год «Волшебные миры Натальи Щербы».

Во время чайной паузы была зачитана глава из новой книги Аллы Вологжаниной из цикла «Трилунье». Ребята также поиграли в известные игры «Угадай героя» и «Литературный бум», в которой нужно было отгадать как можно больше героев из книг «Терра Инкогнита».

На встрече для читателей было объявлено о конкурсе альтернативных обложек для серии «Часодеи», который будет проходить до 7 марта включительно. Информацию о конкурсе можно узнать на официальной странице мурманского сообщества «Терра Инкогнита».