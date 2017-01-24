Мурманские квнщики успешно прошли испытание XXVIII фестивалем «КиВиН-2017» в Сочи

Команды весёлых и находчивых из Мурманской области вернулись домой с XXVIII фестиваля «КиВиН-2017» в Сочи. Выступления северян можно назвать весьма успешными. «Сборная города Мурманска», которая в финале Высшей Лиги 2016 года объявила, что уходит из большого КВН, приняла участие в съёмках гала-концерта, куда попадают самые яркие команды и участники нового сезона Вышки.

Команда из МГТУ «Морская академия», победитель Мурманской Лиги прошлого года, попала в состав одной из телевизионных Лиг - Первой. В этом году она переезжает в Казань, а её редакторы Алексей Ляпичев («Незолотая молодёжь») и Айдар Гараев («Союз»). В составе Первой Лиги 24 команды, в том числе «Сборная Великобритании» из Лондона, сборная команда КВН Республики Татарстан, «Крапива» из Иерусалима.

Как сообщают представители Мурманской Лиги, команда КВН «Шакил-Данил» из Санкт-Петербурга, также представляющая региональную Мурманскую Лигу КВН, отмечена «повышенным рейтингом», что тоже является высоким достижением для выпускников региональной лиги.