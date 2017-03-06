Мурманские общественники отметили юбилей

Свое 30-летие отметил Мурманский городской Совет ветеранов войны и труда. Общественная организация, объединившая сегодня около 5 тысяч человек, стояла у истоков развития ветеранского движения в Мурманске. В пятницу состоялся торжественный вечер, посвященный её юбилею.

- В разные годы городской Совет ветеранов войны и труда решал задачи, которые диктовало время, - рассказывает председатель Мурманского городского Совета ветеранов войны и труда Мария Салмина. - В 80-90 годы прошлого века общественная организация занималась вопросами социальной защиты ветеранов Великой Отечественной войны. Потом устанавливала тесные связи с молодежными организациями. Традиционными стали беседы ветеранов войны со школьниками. Наши общественники добивались возвращения в школы военруков. Сегодня большое внимание мы уделяем социальной и правовой защите ветеранов, взаимодействуем с органами власти, участвуем в мероприятиях патриотической направленности.

- Задача муниципальной власти - знать и решать насущные вопросы, которые волнуют мурманчан. И в этом городской Совет ветеранов войны и труда – наша серьезная опора. Благодаря вашей активной жизненной позиции, энтузиазму и любви к Мурманску нам вместе удается сделать жизнь в нашем городе комфортнее и лучше, - поблагодарил общественников заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь.