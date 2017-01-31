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Мурманская область. Арктика31.01.17 11:43

Мурманские портовики произвели погрузку на ледокол «Новороссийск», уходящий в первый рейс

Это первый рейс новейшего судна в Арктические широты, после начала его эксплуатации.  Напомним, торжественная церемония подписания приёмного акта дизель-электрического ледокола проекта 21900М «Новороссийск» состоялась в Санкт-Петербурге только 26 декабря 2016 года.

Мурманские портовики произвели погрузку на судно партии строительных материалов и запасных частей для автомобильной техники. Планируется, что уже сегодня «Новороссийск»  отправится в рейс в направлении архипелага Земля Франца-Иосифа.

Заход ледокола в Мурманский морской торговый порт открывает арктическую программу предприятия на 2017 год. В ПАО «ММТП» планируют интенсифицировать работу на арктическом направлении, продолжить обработку грузов для строящихся инфраструктурных объектов на полуострове Ямал, а также на островах Арктических архипелагов.

«Новороссийск» - это третий и последний ледокол проекта 21900М, построенный по заказу Федерального агентства морского и речного транспорта России на «Выборгском судостроительном заводе в кооперации с финской верфью «Arctech Helsinki Shipyard». Два дизель-электрических ледокола этой серии – «Владивосток» и «Мурманск» уже работают в акватории Балтийского моря и в Арктическом бассейне.

«Новороссийск» также планируется использовать в Северо-Западном бассейновом филиале ФГУП «Росморпорт» на акватории Балтийского моря в зимний период и в арктических морях в летне-осенний период.

В начале февраля «Новороссийск» должен приступить к работе в Белом море, где он будет осуществлять ледокольные проводки крупнотоннажных судов в ледовых условиях.

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