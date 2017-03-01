Мурманские школьники и студенты примут участие в патриотическом часе «Улыбкой женщины, прекрасный мир, живи»

3 марта в 13.30 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится патриотический час «Улыбкой женщины, прекрасный мир, живи», посвященный героиням, прославившим Россию. Старшеклассники и студенты узнают о том, как представительницы прекрасного пола защищали Родину, прославляли её трудом и творчеством, и как наше государство по достоинству оценило их усердие и подвиги.

Юные мурманчане прослушают беседу на фоне электронной презентации о герое Российской Федерации Марине Плотниковой, двукратной Олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой и других, а также познакомятся с книжной выставкой «Такая им судьба была дана….», посвященной образу женщины в мировой истории. В заключение патриотического часа состоится викторина.